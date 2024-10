Puppo: “Le parole di Sinner mi preoccupano per il caso WADA. Non penso Djokovic torni quello di prima” (Di domenica 13 ottobre 2024) Dario Puppo ha analizzato la grande vittoria ottenuta da Jannik Sinner contro Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai, dove si è imposto in due nitidi set conquistando il settimo titolo della stagione: “È andata un po’ come io mi aspettavo. C’è stato il Settebello di Sinner nel 2024. Il primo set è stato davvero bello, di un livello alto. Quando Sinner a un certo punto ha iniziato ad aprire l’angolo sul diritto di Djokovic, lì il serbo faceva fatica ad arrivare, forse anche influenzato dal problema lombare“. Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito, nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “Djokovic ha servito alla grande, è stato pazzesco. Nel primo set Sinner ha commesso qualche errore di troppo. Nel secondo parziale il serbo l’ho visto un po’ in difficoltà. Oasport.it - Puppo: “Le parole di Sinner mi preoccupano per il caso WADA. Non penso Djokovic torni quello di prima” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Darioha analizzato la grande vittoria ottenuta da Jannikcontro Novaknella finale del Masters 1000 di Shanghai, dove si è imposto in due nitidi set conquistando il settimo titolo della stagione: “È andata un po’ come io mi aspettavo. C’è stato il Settebello dinel 2024. Il primo set è stato davvero bello, di un livello alto. Quandoa un certo punto ha iniziato ad aprire l’angolo sul diritto di, lì il serbo faceva fatica ad arrivare, forse anche influenzato dal problema lombare“. Il telecronista di Eurosport ha poi proseguito, nel corso dell’ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ha servito alla grande, è stato pazzesco. Nel primo setha commesso qualche errore di troppo. Nel secondo parziale il serbo l’ho visto un po’ in difficoltà.

