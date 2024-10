Operata per un tumore alla testa in gravidanza: primo caso al mondo a Torino (Di domenica 13 ottobre 2024) Torino, 13 ottobre 2024 – Operata per un tumore alla testa in gravidanza. E’ la prima volta al mondo che una donna porta a termine una gestazione dopo un intervento del genere. Il lieto fine è stato comunicato dall’azienda ospedaliera la Città della Salute di Torino. La paziente, 36 anni, è stata sottoposta a un intervento per un rarissimo tumore a una cartilagine, un condrosarcoma, che solitamente colpisce le ossa lunghe. I chirurghi de Le Molinette hanno utilizzato una tecnica mininvasiva in endoscopia. La donna era incinta di 4 mesi e ha così potuto portare a termine la gravidanza. Ha partorito con cesareo al Sant’Anna. Secondo quanto verificato dai medici della Città della Salute si tratta del primo caso al mondo. Cos’è il condrosarcoma Si tratta di una lesione maligna ai tessuti cartilaginei, le cui cellule si chiamano condrociti. Quotidiano.net - Operata per un tumore alla testa in gravidanza: primo caso al mondo a Torino Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 –per unin. E’ la prima volta alche una donna porta a termine una gestazione dopo un intervento del genere. Il lieto fine è stato comunicato dall’azienda ospedaliera la Città della Salute di. La paziente, 36 anni, è stata sottoposta a un intervento per un rarissimoa una cartilagine, un condrosarcoma, che solitamente colpisce le ossa lunghe. I chirurghi de Le Molinette hanno utilizzato una tecnica mininvasiva in endoscopia. La donna era incinta di 4 mesi e ha così potuto portare a termine la. Ha partorito con cesareo al Sant’Anna. Secondo quanto verificato dai medici della Città della Salute si tratta delal. Cos’è il condrosarcoma Si tratta di una lesione maligna ai tessuti cartilaginei, le cui cellule si chiamano condrociti.

