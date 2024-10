Ilfattoquotidiano.it - Morto a 38 anni il dj e produttore Jackmaster: “Complicanze dovute a una ferita accidentale alla testa”

(Di domenica 13 ottobre 2024) “È con profondo dolore che confermiamo la prematura scomparsa di Jack Revill, conosciuto da molti come. Jack è tragicamentea Ibiza la mattina del 12 ottobre, a seguito dia una. La sua famiglia – Kate, Sean e Johnny – hanno il cuore spezzato”: così, in un messaggio social, la notizia della morte del dj e. Il decesso nell’isola spagnola, in seguito a complicazioni doveute a un trauma cranico. “Profondamente toccata dall’immenso supporto di amici, colleghi e fan, la famiglia chiede gentilmente la privacy mentre affronta l’immenso dolore di questa perdita devastante”, si legge ancora. Revill aveva 38e, scrivono i familiari, “la sua eredità (musicale, ndr) continuerà a ispirare e il suo impatto sul mondo della musica dance rimarrà indelebile”. Su djmagitalia.