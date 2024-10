Milan, Terracciano e Jimenez trovano spazio? Le ultime verso l’Udinese (Di domenica 13 ottobre 2024) Milan, 'La Gazzetta dello Sport' parla delle scelte di Fonseca che non pensa alle alternative. Terracciano o Jimenez contro l'Udinese? Pianetamilan.it - Milan, Terracciano e Jimenez trovano spazio? Le ultime verso l’Udinese Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 'La Gazzetta dello Sport' parla delle scelte di Fonseca che non pensa alle alternative.contro l'Udinese?

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verso Milan-Udinese - da Terracciano a Loftus-Cheek : quanti cambi per Paulo Fonseca - Le novità View this post on Instagram A post shared by dailymilan. Per l’occasione, mister Paulo Fonseca starebbe pensando ad alcuni cambi per rimescolare un po’ le carte in gioco. it (@dailymilan. it) Verso Milan-Udinese, da Terracciano a Loftus-Chek: quanti cambi per Paulo Fonseca LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, il sostituto di Theo Hernandez arriva dal ... (Dailymilan.it)

Milan - scocca l’ora di Filippo Terracciano? Ecco perché - Tuttavia, nonostante le occasione concessegli siano state poche, Filippo Terracciano è chiamato subito a una risposta dimostrando di essere all’altezza del compito di sostituire Theo Hernandez in caso di necessità. . Il calciatore, arrivato nella scorsa sessione di calciomercato invernale dal Verona, non è ancora riuscito a esprimere il proprio potenziale con la maglia del Milan. (Dailymilan.it)

Milan - Terracciano se ci sei batti un colpo : il suo futuro in due partite - Milan, Filippo Terracciano è il tuo momento. Con la squalifica di due giornate in Serie A di Theo Hernandez, Fonseca si affida all'italiano. (Pianetamilan.it)