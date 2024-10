Ilrestodelcarlino.it - Manifestazione oggi a Bologna per la Palestina: mille in corteo

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 - Ininpomeriggio in via deiper ladi protesta contro “il genocidio a Gaza” e per la. Scende di nuovo in strada il Coordinamentoper la, che racchiude 40 realtà cittadine, “per chiedere la fine delle aggressioni criminali di Israele in Medio Oriente". È un flash mob in piazza VIII Agosto ad aprire la: in tantissimi dei 300 presenti, tra giovani, adulti e bambini, sono sdraiati per terra, coperti da teli bianchi, a simboleggiare i civili palestinesi uccisi da “questo delirio omicida - recita uno striscione -. Stop Israele”. Intanto, a suon di “libera”, la piazza si riempie di manifestanti, che indossano la kefiah e sventolano la bandiera. Tra loro, anche una bandiera del Libano. E l’urlo, infatti, coinvolge anche quel Paese.