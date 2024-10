Tg24.sky.it - Inchiesta Bari, da Meloni alla Juve: tutti i conti spiati dal bancario

(Di domenica 13 ottobre 2024) Con il passare dei giorninuano a emergere nuovi nomi di politici, imprenditori, sportivi e altri personaggi pubblici i cuicorrenti e carte di credito sono statidall'ex dipendente di Intesa Sanpaolo della sede di Bisceglie (), indagato dProcura del capoluogo pugliese per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.  Tra i politici, spiccano i nomi della premier Giorgia, del presidente del Senato Ignazio La Russa, dei ministri Matteo Salvini, Daniela Santanchè e Guido Crosetto. Attenzionati anche ex premier come Matteo Renzi, Mario Draghi, Massimo D'Alema e Silvio Berlusconi (e figli). Non mancano poi sportivi come Francesco Totti, Diego Armando Maradona e la societÃntus. E poi ancora i cantanti Al Bano, Antonello Venditti, Zucchero e il presentatore televisivo Paolo Bonolis.