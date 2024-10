Glenn Miller Orchestra domenica 13 ottobre a Trieste (Di domenica 13 ottobre 2024) Trombonista, direttore d’Orchestra e compositore, autore di brani celeberrimi quali “Moonlight Serenade”, Glenn Miller è stato uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento, autentica icona della Swing Era: a ottant’anni esatti dalla sua scomparsa, il suo mito continua a vivere e le canzoni a suonare nei principali teatri con la sua Glenn Miller Orchestra, l’ensemble swing e jazz più amato al mondo. A grande richiesta, a più di cinque anni dall’ultima tournée in Italia, la Glenn Miller Orchestra torna dal vivo in Italia per una settimana di concerti nei principali teatri della penisola, promettendo al pubblico di fargli rivivere le indimenticabili atmosfere di quell’epoca. Udine20.it - Glenn Miller Orchestra domenica 13 ottobre a Trieste Leggi tutta la notizia su Udine20.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Trombonista, direttore d’e compositore, autore di brani celeberrimi quali “Moonlight Serenade”,è stato uno dei più importanti e influenti musicisti del Novecento, autentica icona della Swing Era: a ottant’anni esatti dalla sua scomparsa, il suo mito continua a vivere e le canzoni a suonare nei principali teatri con la sua, l’ensemble swing e jazz più amato al mondo. A grande richiesta, a più di cinque anni dall’ultima tournée in Italia, latorna dal vivo in Italia per una settimana di concerti nei principali teatri della penisola, promettendo al pubblico di fargli rivivere le indimenticabili atmosfere di quell’epoca.

