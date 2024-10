Calenzano: incendio in una casa nella notte. Due bambini al Meyer, i genitori a Careggi (Di domenica 13 ottobre 2024) Materasso a fuoco in una casa, nella notte a Calenzano: due bambini ricoverati al Meyer, i genitori a Careggi L'articolo Calenzano: incendio in una casa nella notte. Due bambini al Meyer, i genitori a Careggi proviene da Firenze Post. .com - Calenzano: incendio in una casa nella notte. Due bambini al Meyer, i genitori a Careggi Leggi tutta la notizia su .com (Di domenica 13 ottobre 2024) Materasso a fuoco in una: duericoverati al, iL'articoloin una. Dueal, iproviene da Firenze Post.

CALENZANO (FIRENZE) – Materasso a fuoco in una casa, nella notte a Calenzano: due bambini ricoverati al Meyer, i genitori a Careggi. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 00:30 in via Bordoni,

