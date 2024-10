Bijol è il preferito dell’Inter per la difesa: costo e spunti – CdS (Di domenica 13 ottobre 2024) Jaka Bijol rappresenta il prescelto della dirigenza dell’Inter per quanto riguarda il difensore centrale da acquistare nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il prezzo rientra nei parametri fissati dalla società. LA SITUAZIONE – Jaka Bijol è la soluzione preferita dalla dirigenza dell’Inter per sostituire Stefan De Vrij in caso di suo mancato rinnovo con i nerazzurri. La società meneghina, infatti, deve prima decidere cosa fare con il centrale olandese avente un contratto in scadenza nel 2025. Se sarà addio, come sembra oggi plausibile, l’Inter dovrà ingaggiare un difensore che reputi in grado di reggere il peso delle aspettative di una squadra di vertice come quella meneghina. E di farlo avendo i presupposti per acquisire lo status di centrale titolare della difesa nerazzurra. Inter-news.it - Bijol è il preferito dell’Inter per la difesa: costo e spunti – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jakarappresenta il prescelto della dirigenzaper quanto riguarda il difensore centrale da acquistare nella prossima finestra estiva di calciomercato. Il prezzo rientra nei parametri fissati dalla società. LA SITUAZIONE – Jakaè la soluzione preferita dalla dirigenzaper sostituire Stefan De Vrij in caso di suo mancato rinnovo con i nerazzurri. La società meneghina, infatti, deve prima decidere cosa fare con il centrale olandese avente un contratto in scadenza nel 2025. Se sarà addio, come sembra oggi plausibile, l’Inter dovrà ingaggiare un difensore che reputi in grado di reggere il peso delle aspettative di una squadra di vertice come quella meneghina. E di farlo avendo i presupposti per acquisire lo status di centrale titolare dellanerazzurra.

Bijol sotto osservazione dell’Inter : un aspetto ancora da sviluppare - L’Inter per l’anno prossimo sta tenendo sotto osservazione Bijol. Il centrale dell’Udinese ha un profilo promettente per età ed esperienza. Dove però deve migliorare per inserirsi in un sistema moderno come quello di Inzaghi è nella partecipazione al gioco. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ... (Inter-news.it)