Basket B nazionale La Ristopro piazza la zampata | battuta la Virtus Roma 81-76

(Di domenica 13 ottobre 2024) Il primo successo casalingo per la squadra di Niccolai segue l’exploit a Ruvo di Puglia. Dopo le beffe nei finali con Rieti e Roseto, stavolta i cartai sono glaciali nel testa a testa e battono i capitolini dell’ex Santiangeli CERRETO D’ESI, 13 ottobre 2024 – Lala spunta nel finale contro la81-76 e vince la prima partita interna del campionato. La squadra di Niccolai dimentica i beffardi ko delle prime due giornate e resta lucida nell’ultimo minuto e mezzo, con la partita in totale parità, quando trova due difese sontuose di Raucci e quattro liberi di Pierotti per strappare la vittoria alla. Può esultare il PalaChemiba, che prima della palla a due rivolge un appello sulla vicenda delle Cartiere mostrando cartoncini dove è scritto “Salviamo la storia della nostra città”.