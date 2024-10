Sport.quotidiano.net - Arezzo-Rimini 1-1, passo indietro ma almeno si muove la classifica

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 –del Cavallino, che dopo la straripante prestazione di Sassari incappa in una prova opaca, dove molti interpreti hanno giocato al di sotto delle attese. È comunque scaturito un pareggio che permette dire la. La squadra di Troise era anche riuscita a trovare il vantaggio con il primo gol al Comunale di Ogunseye, ma nella ripresa ilè pervenuto a un pareggio tutto sommato giusto. La notizia migliore forse diventa allora il debutto in campionato di Chiosa. Troise lo schiera in difesa in coppia con Gigli, mentre davanti ripropone Tavernelli insieme a Gaddini e Pattarello dietro a Ogunseye, per un 4-2-3-1 spregiudicato. Ancora in panchina Guccione, come a Sassari. Abbottonato, invece, il, che scende in campo con il 5-3-2. In tribuna, avvistato anche Francesco «Ciccio» Caputo dopo le voci di mercato di fine estate.