Andrea Galli per Ugolini | Non solo opposizione dura Faremo proposte concrete

(Di domenica 13 ottobre 2024) Ha ufficialmente annunciato la sua candidatura al Consiglio regionale per le prossime elezioni, già consigliere comunale di lungo corso per Modena e successivamente già consigliere per la Regione. La candidatura è per la lista civica ’ElenaPresidente’. "L’ha il dovere di fare. Noi però vogliamo portare anche". Mette in chiaro dall’inizio il suo programma, e lein programma riguardano sanità e criticità idrogeologiche, abitabilità e questioni sociali. Quanto al dibattuto tema della sicurezza precisa che "non è competenza della Regione, il suo incentivo e il monopolio della forza appartengono allo Stato e sono ausiliati dagli organici territoriali. Un candidato alla Regione che fa di questo tema la sua battaglia sta ’ciurlando nel manico’".