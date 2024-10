Vincitori concorso dovranno interrompere supplenza al 30 giugno senza alcuna remora per la continuità didattica. Lettera (Di sabato 12 ottobre 2024) inviata dalla Prof.ssa Mattea Mazzone Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una situazione paradossale che rischia di minare il principio di continuità didattica sul sostegno agli studenti con disabilità, che il Ministro Valditara difende con forza e non manca di proclamare in ogni suo intervento. L'articolo Vincitori concorso dovranno interrompere supplenza al 30 giugno senza alcuna remora per la continuità didattica. Lettera . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) inviata dalla Prof.ssa Mattea Mazzone Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una situazione paradossale che rischia di minare il principio disul sostegno agli studenti con disabilità, che il Ministro Valditara difende con forza e non manca di proclamare in ogni suo intervento. L'articoloal 30per la

