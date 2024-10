Vertice sulle aggressioni in ospedale: si punta sulla comunicazione medici-familiari (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è tenuta ieri presso la Prefettura di Catania una riunione dedicata all’approfondimento della tematica della sicurezza nei presidi ospedalieri locali, convocata in seguito ai recenti episodi di aggressione al personale medico ed infermieristico in servizio presso gli ospedali cittadini Cataniatoday.it - Vertice sulle aggressioni in ospedale: si punta sulla comunicazione medici-familiari Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è tenuta ieri presso la Prefettura di Catania una riunione dedicata all’approfondimento della tematica della sicurezza nei presidi ospedalieri locali, convocata in seguito ai recenti episodi di aggressione al personale medico ed infermieristico in servizio presso gli ospedali cittadini

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Aggressioni ai sanitari - vertice in prefettura : “Non vogliamo la militarizzazione degli ospedali” - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Un vertice che ha lasciato soddisfatte istituzioni, forze dell'ordine e ordine dei medici. È quello che si è tenuto questa mattina, 25 settembre, alla prefettura di Firenze in via Cavour. Un incontro resosi necessario a seguito anche... (Firenzetoday.it)

Aggressioni al personale sanitario - vertice in Prefettura : "Rafforzare la sicurezza negli ospedali" - Vertice in prefettura a Salerno per fare il punto sulle aggressioni al personale sanitario negli ospedali e prendere provvedimenti in merito. . . Il Prefetto di Salerno Esposito ha convocato i vertici delle forze dell'ordine, gli ordini professionali di medici e infermieri e i due direttori generali. (Salernotoday.it)

Vertice in Prefettura sulle aggressioni ai Riuniti : rafforzamento vigilanza e polizia H24 le richieste - L'emergenza legata alle aggressioni ai danni dei sanitari al Policlinico di Foggia finisce sul tavolo della Prefettura. Stamani si è tenuto il vertice alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'ordine, dei sindacati professionali e del presidente dell'Ordine dei Medici. Il personale... (Foggiatoday.it)