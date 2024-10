Valentina Misseri, "è stato mio padre ad uccidere Sarah". E Michele alle Iene: "Ho provato a violentarla" (Di sabato 12 ottobre 2024) Non ha dubbi Valentina Misseri : ad uccidere la cugina quindicenne Sarah Scazzi il 26 agosto del 2010 ad Avetrana , è stato il padre Michele Misseri . Lo ha sostenuto, rompendo così un lungo silenzio, in un’intervista a Farwest su Rai 3 scagionando di fatto la madre Cosima Serrano e la sorella Sabrina che per la morte della 15enne sono in carcere condannate all’ergastolo . Il padre Michele, invece, Feedpress.me - Valentina Misseri, "è stato mio padre ad uccidere Sarah". E Michele alle Iene: "Ho provato a violentarla" Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Non ha dubbi: adla cugina quindicenneScazzi il 26 agosto del 2010 ad Avetrana , èil. Lo ha sostenuto, rompendo così un lungo silenzio, in un’intervista a Farwest su Rai 3 scagionando di fatto la madre Cosima Serrano e la sorella Sabrina che per la morte della 15enne sono in carcere condannate all’ergastolo . Il, invece,

Valentina Misseri denuncia : "Mio padre Michele ha molestato Sarah" - Quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta zittire, l'ha voluta zittire per sempre". E forse lì mio padre ha temuto che Sarah l'avrebbe raccontato a noi, anche per salvarsi o per scappare. La figlia Valentina, sorella di Sabrina e figlia di Cosima Serrano - entrambe in carcere per l'omicidio della 15enne - lo ha ribadito durante la trasmissione di Rai 3 Farwest, condotta da Salvo Sottile: ... (Tg24.sky.it)

Il delitto di Avetrana - le “verità” Valentina e Michele Misseri sull’omicidio di Sarah Scazzi in due diverse interviste tv - Buona parte dell’opinione pubblica pensa che io faccia parte, comunque no, di una famiglia di assassini e comunque sono amareggiati che io stia fuori e non in carcere insieme a mia madre e mia sorella. La premessa è d’obbligo. Non mi credono perché mi hanno fatto cambiare le versioni, non le ho cambiate io, me le hanno fatte cambiare”. (Ilfattoquotidiano.it)

Omicidio Sarah Scazzi - Valentina Misseri : “E’ stato mio padre a ucciderla - l’ha voluta zittire” - Quindi secondo me lui è lì che poi l'ha voluta zittire, l'ha voluta zittire per sempre. Secondo me lui ci ha provato con Sarah. Valentina è la sorella di Sabrina, che insieme alla madre Cosima Serrano sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Sarah, uccisa il 26 agosto del 2010, mentre lo zio Michele Misseri a febbraio è tornato in libertà dopo aver scontato la pena per soppressione di ... (Quotidiano.net)