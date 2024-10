Tabellone ATP Stoccolma 2024: subito derby tra Darderi e Berrettini, Sonego con vista Ruud (Di sabato 12 ottobre 2024) Tabellone sorteggiato per Stoccolma: c’è un grande, anzi grandissimo pezzo di storia da queste parti. Il torneo è tra i più antichi al mondo, e anche se oggi è un ATP 250 un tempo è stato tra i più importanti del pianeta. Se ne trova testimonianza nell’albo d’oro, in cui figurano quasi tutti i big: Stan Smith, Arthur Ashe, Adriano Panatta, John McEnroe, Bjorn Borg (una sola volta: quasi odiava giocare in casa), Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, Roger Federer, Juan Martin del Potro. Tre che non ce l’hanno mai fatta ci sono: Jimmy Connors (battuto da Panatta nel 1975), Andre Agassi e Pete Sampras (che non è mai nemmeno riuscito ad arrivare in finale). Oasport.it - Tabellone ATP Stoccolma 2024: subito derby tra Darderi e Berrettini, Sonego con vista Ruud Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)sorteggiato per: c’è un grande, anzi grandissimo pezzo di storia da queste parti. Il torneo è tra i più antichi al mondo, e anche se oggi è un ATP 250 un tempo è stato tra i più importanti del pianeta. Se ne trova testimonianza nell’albo d’oro, in cui figurano quasi tutti i big: Stan Smith, Arthur Ashe, Adriano Panatta, John McEnroe, Bjorn Borg (una sola volta: quasi odiava giocare in casa), Mats Wilander, Stefan Edberg, Boris Becker, Ivan Lendl, Goran Ivanisevic, Roger Federer, Juan Martin del Potro. Tre che non ce l’hanno mai fatta ci sono: Jimmy Connors (battuto da Panatta nel 1975), Andre Agassi e Pete Sampras (che non è mai nemmeno riuscito ad arrivare in finale).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tabellone Atp Stoccolma 2024 : risultati e accoppiamenti - PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI E PRIZE MONEY TABELLONE ATP STOCCOLMA 2024 PRIMO TURNO (1) Rublev bye (WC) Borg vs Muller Davidovich Fokina vs Q (WC) Wawrinka vs (6) Nakashima (4) Paul bye Martinez vs Q Norrie vs Kecmanovic (WC) E. Ymer vs (5) Jarry (8) Darderi vs Berrettini Kovacevic vs (PR) Stricker Halys vs Nagal (3) Dimitrov bye (7) Griekspoor vs Kotov Moutet vs Q Q vs Sonego (2) Ruud ... (Sportface.it)

Tabellone Atp Stoccolma 2024 - Rublev guida il seeding. In campo Berrettini - Darderi e Sonego - . Borg vs Muller Davidovich Fokina vs Q (WC) Wawrinka vs (6) Nakashima (4) Paul bye Martinez vs Q Norrie vs Kecmanovic (WC) E. Ymer vs (5) Jarry PARTE BASSA (8) Darderi vs Berrettini Kovacevic vs (PR) Stricker Halys vs Nagal (3) Dimitrov bye (7) Griekspoor vs Kotov Moutet vs Q Q vs Sonego (2) Ruud bye The post Tabellone Atp Stoccolma 2024, Rublev guida il seeding. (Sportface.it)