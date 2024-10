Calciomercato.it - Spalletti alla Juventus: il clamoroso sogno di Giuntoli

Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Cristianotra sogni, obiettivi e grattacapi come il rinnovo di Dusan Vlahovic: incontro a dicembre, se non ci sarà accordo la cessione è inevitabile Laè ripartita in estate facendo una vera e propria rivoluzione sotto ogni punto di vista, tecnico e finanziario. Ma ovviamente qualche nodo se lo è portato appresso o comunque in queste settimane è tornato a stringere in maniera particolare. Anche perché il mercato è fatto sì di nuovi acquisti e cessioni, ma pure di conferme e quindi rinnovi di contratto.(LaPresse) – calciomercato.itQuello che rischia di diventare parecchio spinoso, ma in realtà lo è già, è quello di Dusan Vlahovic che resta uno dei calciatori più discussi in Serie A per non dire in Europa. Il serbo alterna partite in cui è assolutamente decisivo ad altre in cui invece fa fatica anche tecnicamente.