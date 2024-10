Ilfattoquotidiano.it - Settimana Nazionale della Dislessia, cosa sono i DSA e quando si manifestano i primi disturbi: l’età giusta per la diagnosi e gli errori da evitare

(Di sabato 12 ottobre 2024) “Quello che per gli altri bambini appariva semplice da leggere, imparare e ricordare per me era come un ostacolo insormontabile. Ti sentivi diversa e ti chiedevi ‘Perché loro sì e io no? Perché non ci riesco?’”. Lo racconta al FattoQuotidiano.it la dottoressa Silvia Lanzafame, la prima dislessica adulta a ricoprire il ruolo di Presidente dell’Associazione italiana di(AID). Un “disturbo specifico di apprendimento” (DSA) a cui è dedicata questache culminerà il 12 ottobre a Bologna con il XVIII Congressodell’Associazione Italiana: “Vivere laa casa, a scuola, al lavoro. Confronti, testimonianze, punti di vista nella società di oggi”. Un evento “per mettere al centro le persone con DSA e le loro esperienze di vita.