Promozione, la capolista Messana piega la resistenza dell'Aluntina (Di sabato 12 ottobre 2024) E' inarrestabile la corsa della capolista Messana, che ha battuto in casa l'Aluntina per 3 a 1 nella 5^ giornata del campionato di Promozione (girone B). La prima emozione è prodotta il tiro dalla distanza di Lima che sorvola la traversa. È un match molto fisico fin dalle prime battute e, al Messinatoday.it - Promozione, la capolista Messana piega la resistenza dell'Aluntina Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) E' inarrestabile la corsa, che ha battuto in casa l'Aluntina per 3 a 1 nella 5^ giornata del campionato di(girone B). La prima emozione è prodotta il tiro dalla distanza di Lima che sorvola la traversa. È un match molto fisico fin dalle prime battute e, al

