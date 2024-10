LIVE Sinner-Machac 6-4, 4-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il ceco continua a mordere le caviglie (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Back difensivo di Machac, il diritto di Sinner viene chiamato fuori, ma c’è la correzione da parte del giudice di linea. Si rigioca il punto. La moviola mostra che la palla era veramente fuori Machac ci sta facendo vedere che non ha battuto Alcaraz per sbaglio. 4-4 Servizio e diritto del ceco. Siamo ad un’ora e 20 minuti di partita. 40-15 Gratuito di diritto da parte di Sinner, era entrato bene nello scambio. 30-15 Altra mostruosa difesa di Sinner, che porta poi l’avversario all’errore di rovescio incrociato. 30-0 E altro servizio vincente. Non sta tremando minimamente il ceco. 15-0 Prima vincente al centro. Machac inizia ancora una volta in vantaggio il game di battuta. 4-3 Seconda solidissima di Sinner, in rete la risposta di Machac. 40-30 Machac forza la risposta di rovescio. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-4, 4-3, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il ceco continua a mordere le caviglie Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Back difensivo di, il diritto diviene chiamato fuori, ma c’è la correzione da parte del giudice di linea. Si rigioca il punto. La moviola mostra che la palla era veramente fuorici sta facendo vedere che non ha battuto Alcaraz per sbaglio. 4-4 Servizio e diritto del. Siamo ad un’ora e 20 minuti di partita. 40-15 Gratuito di diritto da parte di, era entrato bene nello scambio. 30-15 Altra mostruosa difesa di, che porta poi l’avversario all’errore di rovescio incrociato. 30-0 E altro servizio vincente. Non sta tremando minimamente il. 15-0 Prima vincente al centro.inizia ancora una volta in vantaggio il game di battuta. 4-3 Seconda solidissima di, in rete la risposta di. 40-30forza la risposta di rovescio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 risale da 15-30 - 10. Picchia sempre e comunque. 40-0 Servizio esterno e diritto a sventaglio di Sinner. 30-30 Solito bombardamento da fondocampo con il diritto di Machac, Sinner può solo rincorrere e remare. 30-40 Prima vincente al centro del ceco. 40-0 Lungo il rovescio del ceco, per il quale non esistono colpi interlocutori. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - 2-1 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco aggressivo su ogni colpo - 25. 30-0 Risposta profondissima di Machac, Sinner si inventa un diritto in controbalzo: traiettoria corta e recupero di Machac in rete. 0-30 Lungo il diritto lungolinea di Machac. 1 del mondo va a caccia di un’altra Finale, dopo quella di Pechino in questo swing asiatico, e dall’altra parte della rete ci sarà un avversario insidioso, capace di battere nel turno precedente lo spagnolo Carlos ... (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 6-4 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il cinismo del n.1 al mondo - che si aggiudica il primo set - 30-0 Servizio e diritto lungolinea dell’azzurro. Sinner ferma il gioco, pensando che il diritto di Machac sia fuori. 10. 14 C’è un precedente tra Sinner e Machac. 30-40 Prima vincente al centro del ceco. 1. Sinner sarà chiamato ad alzare ulteriormente il proprio livello, dopo aver convinto nella sfida dei quarti di finale contro il russo Daniil Medvedev (n. (Oasport.it)

LIVE – Sinner-Machac 6-4 - semifinale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - . Sportface. Tra i due giocatori si tratta del secondo scontro diretto in carriera. Anche in questa circostanza, nonostante Machac stia esprimendo il miglior tennis della sua vita, sarà il numero uno del mondo a partire nettamente favorito in base alle quote dei bookmakers. Il live e la diretta testuale di Sinner-Machac, incontro valevole per la prima semifinale del Masters 1000 di Shanghai ... (Sportface.it)