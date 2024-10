Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar da solo in testa, Evenepoel torna a perdere dopo la discesa

(Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.25 Due minuti perche non sta più spingendo come in, consapevole di aver congelato il secondo posto e di non poter riuscire ad avvicinarsi a. 16.23 Sivakov ha il riferimento visivo su Mas e Van Eetvelt ed è prossimo a rientrare su questa coppia. 16.22è negli ultimi 20 chilometri, con questo trend potrebbe arrivare al traguardo con oltre due minuti su. 16.20 Gran condizione per Sivakov: ha fatto un gran ritmo nel gruppo per, poi ha preso il suo passo e sta facendo una fantastica corsa. 16.18 Sivakov potrebbe rientrare nella corsa per il podio: il francese è a soli 20 secondi da Van Eetvelt e Mas. 16.16 Allunga ancorache ha 1’30” su, non vuole correre nessun rischio. 16.14 Rilancia a tuttasu uno strappetto ea 1’20” di vantaggio su