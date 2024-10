LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: comincia la Colma di Sormano, Meurisse davanti, la UAE fa il ritmo (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.38 Anche nel gruppo degli inseguitori si sfaldano i corridori grazie all’ottima andatura di Daniel Martinez. Resiste al comando Meurisse. 15.37 Hindley e Piganzoli perdono qualche metro da gruppo dei migliori. 15.36 Pogacar in seconda posizione nel gruppo dietro a Sivakov, alla ruota del campione del mondo c’è Evenepoel che appare brillante. 15.35 Gruppo che perde sempre più pedine: molla Jakub Fuglsang, vincitore nel 2020 di questa corsa. 15.34 Cambia decisamente l’andatura con Sivakov al comando, adesso il gruppetto si allunga. 15.33 Finisce il lavoro di Adam Yates che evidentemente non era in grande condizione e non ha fatto la differenza. 15.31 Meurisse non ha preso un grande vantaggio, nel gruppo c’è sempre Adam Yates a fare l’andatura, ma non sta andando fortissimo. 15.30 Parte in contropiede Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck). Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: comincia la Colma di Sormano, Meurisse davanti, la UAE fa il ritmo Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.38 Anche nel gruppo degli inseguitori si sfaldano i corridori grazie all’ottima andatura di Daniel Martinez. Resiste al comando. 15.37 Hindley e Piganzoli perdono qualche metro da gruppo dei migliori. 15.36 Pogacar in seconda posizione nel gruppo dietro a Sivakov, alla ruota del campione del mondo c’è Evenepoel che appare brillante. 15.35 Gruppo che perde sempre più pedine: molla Jakub Fuglsang, vincitore nel 2020 di questa corsa. 15.34 Cambia decisamente l’andatura con Sivakov al comando, adesso il gruppetto si allunga. 15.33 Finisce il lavoro di Adam Yates che evidentemente non era in grande condizione e non ha fatto la differenza. 15.31non ha preso un grande vantaggio, nel gruppo c’è sempre Adam Yates a fare l’andatura, ma non sta andando fortissimo. 15.30 Parte in contropiede Xandro(Alpecin-Deceuninck).

