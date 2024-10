Ilgiorno.it - I Finley si prendono il Forum. “Sarà Pogo, con tanti amici e colleghi”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Milano – “Da quando nella seconda metà di aprile abbiamo annunciato questo che, al di là di ogni retorica, è il progetto più importante della nostra vita, non abbiamo fatto altro che pensare al”, ammettono i, per bocca del loro frontman Marco “Pedro” Pedretti, col pensiero al concerto che li dà in pasto mercoledì prossimo al popolo di Assago capitalizzando l’impeto, l’energia e il sudore del loro ultimo album “Mixtape Vol. 1”. “Per noi, infatti, ilè sempre stato un tempio della musica in Italia. Insomma, un traguardo imporssimo che per irappresenta pure un nuovo punto di partenza. L’onda alimentata dalla pubblicazione di “Mixtape Vol. 1” ha creato, infatti, tutta una serie di circostanze favorevoli premiando la perseveranza dimostrata in tutti questi anni senza arretrare di un centimetro pure quando le cose non andavano bene come ora”.