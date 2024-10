Hezbollah a israeliani:via da militari (Di sabato 12 ottobre 2024) 7.00 Hezbollah ha avvertito gli israeliani di stare lontani dai siti dell'esercito israeliano nelle aree residenziali nel nord del Paese, accusandolo di usare le case dei coloni. "L'esercito nemico israeliano usa le case dei coloni in alcuni insediamenti" nel nord di Israele e ha basi militari "nei quartieri degli insediamenti nelle principali città occupate come Haifa, Tiberiade, Acri",ha detto il gruppo in una dichiarazione in arabo ed ebraico. "Mettiamo in guardia i coloni dal trovarsi vicino a questi raduni militari". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 7.00ha avvertito glidi stare lontani dai siti dell'esercito israeliano nelle aree residenziali nel nord del Paese, accusandolo di usare le case dei coloni. "L'esercito nemico israeliano usa le case dei coloni in alcuni insediamenti" nel nord di Israele e ha basi"nei quartieri degli insediamenti nelle principali città occupate come Haifa, Tiberiade, Acri",ha detto il gruppo in una dichiarazione in arabo ed ebraico. "Mettiamo in guardia i coloni dal trovarsi vicino a questi raduni".

