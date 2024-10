Ferito un quinto casco blu in Libano. Cyberattacco in Iran, colpiti anche siti nucleari (Di sabato 12 ottobre 2024) Un altro sabato di alta tensione in Medio oriente, tra Beirut e Teheran. Un altro soldato delle Nazioni Unite, il quinto in due giorni, è rimasto Ferito nel sud del Libano. Lo ha reso noto l’Unifil (Forza di Interposizione in Libano delle Nazioni Unite ). “Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale dell’Unifil a Naqoura è stato colpito da un proiettile a causa delle attività militari in corso nelle vicinanze”, ha riFerito la forza Onu in un comunicato. “È stato operato presso il nostro ospedale di Naqoura per rimuovere il proiettile e attualmente è stabile. Non conosciamo ancora l’origine del fuoco”. Sempre ieri sera, ha aggiunto l’Unifil in una nota, “gli edifici della nostra postazione Onu a Ramyah hanno subito danni significativi a causa delle esplosioni provocate dai bombardamenti nelle vicinanze”. Secoloditalia.it - Ferito un quinto casco blu in Libano. Cyberattacco in Iran, colpiti anche siti nucleari Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un altro sabato di alta tensione in Medio oriente, tra Beirut e Teheran. Un altro soldato delle Nazioni Unite, ilin due giorni, è rimastonel sud del. Lo ha reso noto l’Unifil (Forza di Interposizione indelle Nazioni Unite ). “Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale dell’Unifil a Naqoura è stato colpito da un proiettile a causa delle attività militari in corso nelle vicinanze”, ha rila forza Onu in un comunicato. “È stato operato presso il nostro ospedale di Naqoura per rimuovere il proiettile e attualmente è stabile. Non conosciamo ancora l’origine del fuoco”. Sempre ieri sera, ha aggiunto l’Unifil in una nota, “gli edifici della nostra postazione Onu a Ramyah hanno subito danni significativi a causa delle esplosioni provocate dai bombardamenti nelle vicinanze”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Unifil - ferito un altro casco blu nel sud del Libano : è il quinto in due giorni - Si tratta del quinto in due giorni. «Proprio ieri sera, sulla posizione delle forze di peacekeeping ghanesi, appena fuori, l’esplosione è stata così forte che ha distrutto alcuni dei container all’interno in modo molto grave». Lo ha affermato Andrea Tenenti, portavoce dei caschi blu. Articolo completo: Unifil, ferito un altro casco blu nel sud del Libano: è il quinto in due giorni dal blog ... (Lettera43.it)

Unifil - ferito un altro casco blu nel sud del Libano - . Un altro casco blu è stato ferito nel sud del Libano, è il quinto in due giorni. Lo fa sapere l'Unifil. Non conosciamo ancora l'origine del colpo", si legge in una nota in cui si precisa inoltre che le condizioni del peacekeeper sono "stabili". (ANSA-AFP) - BEIRUT, 12 OTT - "Ieri sera, un peacekeeper presso il quartier generale dell'Uifil" a Naqura "è stato colpito da colpi di arma da fuoco a ... (Quotidiano.net)

Libano - Unifil : ferito altro casco blu - 15. E' stato operato e le sue condizioni sono stabili. Non conosciamo ancora l'origine del colpo". . Gli scontri tra Israele ed Hezbollah hanno inflitto"molti danni"a postazioni Unifil,ha detto il portavoce Tenenti. Lo riferisce Unifil. Il peacekeeper, spiega una nota,è stato colpito nel quartier generale a Naqura ieri sera "da colpi di arma da fuoco a causa di attività militari in corso nelle ... (Televideo.rai.it)