Dove non è riuscita la squadra maschile, hanno trionfato le donne di Luna Rossa, che vincono la Women's America's Cup, battento proprio il team inglese (Di sabato 12 ottobre 2024) Barcellona, 12 ott. (askanews) – Fan in festa per l’avvio della finale dell’America’s Cup. Al porto di Barcellona la sfida tra Ineos Britannia e team New Zealand, ma c’è un risultato che segna la storia della vela. Leggi anche › L’altra faccia della Luna: le donne di Luna Rossa Luna Rossa Prada Pirelli al femminile ha portato in Italia la prima Women’s America’s Cup vinta in la finale contro le britanniche del team Ineos in questo caso rinominato Athena Pathway. Leggi anche › Clelia Sessa, la prima donna della meccatronica di Luna Rossa iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vela, la squadra femminile di Luna Rossa trionfa a Barcellona iO Donna. Iodonna.it - Dove non è riuscita la squadra maschile, hanno trionfato le donne di Luna Rossa, che vincono la Women's America's Cup, battento proprio il team inglese Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Barcellona, 12 ott. (askanews) – Fan in festa per l’avvio della finale dell’’s Cup. Al porto di Barcellona la sfida tra Ineos Britannia eNew Zealand, ma c’è un risultato che segna la storia della vela. Leggi anche › L’altra faccia della: lediPrada Pirelli al femminile ha portato in Italia la prima’s’s Cup vinta in la finale contro le britanniche delIneos in questo caso rinominato Athena Pathway. Leggi anche › Clelia Sessa, la prima donna della meccatronica diiO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Vela, lafemminile ditrionfa a Barcellona iO Donna.

