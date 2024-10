Como-Inter Women 0-1, basta Cambiaghi per i tre punti! (Di sabato 12 ottobre 2024) L’Inter Women vince contro il Como con il risultato di 1-0. Allo Stadio Ferruccio di Seregno la squadra nerazzurra esce con i tre punti grazie alla rete di Michela Cambiaghi. VITTORIA! – L’Inter Women vince per 1-0 contro il Como allo Stadio Ferruccio di Seregno. Grande vittoria della squadra di Gianpiero Piovani che non si ferma più nella Serie A Femminile. Dopo aver fermato la Roma con un pareggio prestigioso le nerazzurre ottengono nuovamente i tre punti grazie alla rete di Michela Cambiaghi. L’attaccante in tap-in ha colpito le avversarie su un assist al bacio di Lina Magull. Nel secondo tempo l’Inter Women ha dovuto solamente tenere il vantaggio maturato già nei 45 minuti iniziali. Solo una grande occasione lasciata al Como al minuto 62, quando Del Estal con un colpo di testa ha sfiorato la rete non trovando però la porta. Inter-news.it - Como-Inter Women 0-1, basta Cambiaghi per i tre punti! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’vince contro ilcon il risultato di 1-0. Allo Stadio Ferruccio di Seregno la squadra nerazzurra esce con i tregrazie alla rete di Michela. VITTORIA! – L’vince per 1-0 contro ilallo Stadio Ferruccio di Seregno. Grande vittoria della squadra di Gianpiero Piovani che non si ferma più nella Serie A Femminile. Dopo aver fermato la Roma con un pareggio prestigioso le nerazzurre ottengono nuovamente i tregrazie alla rete di Michela. L’attaccante in tap-in ha colpito le avversarie su un assist al bacio di Lina Magull. Nel secondo tempo l’ha dovuto solamente tenere il vantaggio maturato già nei 45 minuti iniziali. Solo una grande occasione lasciata alal minuto 62, quando Del Estal con un colpo di testa ha sfiorato la rete non trovando però la porta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE – Como-Inter Women 0-1 - si riparte col secondo tempo! - La squadra di Piovani è brava a capitalizzare, trovando quasi immediatamente il vantaggio. Il Como, però, non sembra volersi arrendere al predominio nerazzurro e alza il pressing, inducendo l’Inter Women a qualche errore di troppo. Como-Inter Women è l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di ... (Inter-news.it)

Como-Inter Women 0-1 al 45? : zampata Cambiaghi - ma avversarie in crescita - Decisiva, per il momento, la rete di Michela Cambiaghi. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Da quel momento in poi, a fare la partita è la squadra di casa, con le nerazzurre che pensano soprattutto a difendersi in maniera organizzata per conservare il vantaggio. Il tabellino recita il risultato di 0-1 al termine dei primi 45 minuti. (Inter-news.it)

LIVE – Como-Inter Women - Serie A Femminile : cronaca e risultato in diretta - Ma ci puoi trovare anche in video con la Inter-News. it sul sito (scopri qui come fare per collaborare con noi!), sull’app (scaricala qui gratuitamente!). it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO IL LIVE – Per restare aggiornato su tutte le notizie (vedi pagina), segui Inter-News. 35 Meno di mezz’ora al calcio d’inizio di Como-Inter Women, valida per la sesta giornata di Serie A Femminile. (Inter-news.it)