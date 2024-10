Cityrumors.it - Appicca tre incendi e si rifugia in un cinema: intervento duro della polizia

(Di sabato 12 ottobre 2024) Un uomo viene inseguito dopo averto trein giro per la città, lalo raggiunge e gli spara contro Un grave incidente ha sconvolto gli abitanti di Krefeld, in Germania. Secondo quanto riportano i media tedeschi, infatti, un uomo sarebbe stato colpito da ripetuti colpi di arma da fuoco partiti da una pistola di un poliziotto all’interno di un. Questo era stato individuato come responsabile di una serie diin tre diverse localitàcittà. L’uomo, il cui movente rimane per ora sconosciuto, avrebbe iniziato la sua serie di atti vandalici con una mossa a dir poco aggressiva. Questo avrebbe lanciato una bombaaria contro un edificio del servizio del lavoro. In seguito, avrebbe messo in fiamme un’auto parcheggiata, per poi fuggire in direzione verso ildove è stato colpito dai proiettili.