Acerra. Sala ricevimenti "in perdita", la Finanza controlla i social e scatta il sequestro milionario

sequestro milionario da parte dei finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli ai danni di una società operante nel settore della ristorazione e degli eventi ad Acerra con un valore complessivo superiore a 1,3 milioni di euro.

