Unifil sotto attacco Tajani | Quello che sta accadendo è inaccettabile Abbiamo riscritto ad Israele

"Isoldati italiani non si toccano, non sono militanti di Hezbollah". Lo ha detto il vicepremier, Antonio Tajani, dopo che l'esercito israeliano ha colpito basi italiane Unifil in Libano, entrando a Torino nel Grattacielo della Regione Piemonte, dov'è in programma un incontro con il presidente della Regione, Alberto Cirio, con le associazioni di categoria sull'impatto economico della frana del Frejus

Attacco alle basi Onu in Libano - il portavoce Unifil : «Quello di Israele è un atto deliberato». Tajani : «Vogliamo le scuse del governo Netanyahu» - «La presenza – ha concluso Tenenti – è utile non solo per il monitoraggio che in questo momento è abbastanza limitato, ma anche per assistere la popolazione civile: ci sono ancora migliaia di persone bloccate nei villaggi, è importante portare assistenza a queste persone». La risoluzione 1701 è ancora molto valida, ma ha bisogno della volontà dei Paesi». (Open.online)

Tajani : “Attacco Israele a Unifil inaccettabile. Ora voglio le scuse” - “Noi facciamo tutto quello che è in nostro possesso per garantire l’integrità di questi ragazzi”, ha assicurato, “ma la missione deve andare avanti per garantire la pace e impedire che la situazione degeneri“. Il ministro ha rivelato che da settimane il governo italiano aveva avvertito quello israeliano del pericolo di un’escalation. (Thesocialpost.it)

Idf : “Ucciso capo Jihad islamica palestinese Mohammad Abdullah” in Cisgiordania - Tajani : “Vogliamo scuse da Israele per attacco Unifil” - L'esercito israeliano ha dichiarato di aver “ucciso Mohammad Abdullah, comandante supremo della Jihad islamica palestinese”. Quest'ultimo sarebbe morto nel raid aereo che ieri ha colpito il campo profughi di Nur Shams a Tulkarem, in Cisgiordania. Antonio Tajani in merito l'attacco in Libano, ha affe . (Ilgiornaleditalia.it)