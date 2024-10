Ultraleggeri usati dai terroristi, blitz in un’azienda delle Marche (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ascoli, 11 ottobre 2024 – Sarebbero stati costruiti nella ditta Fly products srl di Enrico Vignini, con azienda in via Perù a Grottammare (Ascoli Piceno), i velivoli Ultraleggeri utilizzati dai terroristi in Turchia per compiere gli attentati nel settembre del 2022 in una caserma della polizia a Mersin. Si tratta di un’azienda unica in Italia che opera nel settore da 26 anni e che esporta i deltaplano a motore in tutto il mondo. Nella giornata di ieri la Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona ha fatto eseguire un sopralluogo dalla Digos di Ascoli a carico dell’amministratore delegato dell’azienda grottammarese, poiché vi è il sospetto che i velivoli utilizzati per compiere attentati terroristici siano stati prodotti nella sua ditta. Ilrestodelcarlino.it - Ultraleggeri usati dai terroristi, blitz in un’azienda delle Marche Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ascoli, 11 ottobre 2024 – Sarebbero stati costruiti nella ditta Fly products srl di Enrico Vignini, con azienda in via Perù a Grottammare (Ascoli Piceno), i velivoliutilizzati daiin Turchia per compiere gli attentati nel settembre del 2022 in una caserma della polizia a Mersin. Si tratta diunica in Italia che opera nel settore da 26 anni e che esporta i deltaplano a motore in tutto il mondo. Nella giornata di ieri la Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona ha fatto eseguire un sopralluogo dalla Digos di Ascoli a carico dell’amministratore delegato dell’azienda grottammarese, poiché vi è il sospetto che i velivoli utilizzati per compiere attentatici siano stati prodotti nella sua ditta.

