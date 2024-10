Tragedia del Mottarone, processo da rifare (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ripartirà da capo l’udienza preliminare per la Tragedia del Mottarone dove morirono 14 persone e solo il piccolo Eitan si salvò. Servizio di Pierachille Dolfini Tragedia del Mottarone, processo da rifare TG2000. Tv2000.it - Tragedia del Mottarone, processo da rifare Leggi tutta la notizia su Tv2000.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ripartirà da capo l’udienza preliminare per ladeldove morirono 14 persone e solo il piccolo Eitan si salvò. Servizio di Pierachille DolfinideldaTG2000.

