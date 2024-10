“The Freak Show è un omaggio ai circensi che ho amato. A Fedez ho risposto, ma mi sono fermato perché era gossip. Ferragni? Gli influencer non sono tutti uguali”: Naska a tutto campo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sorridente, educato, gentile, vestito come se fosse appena uscito dal college e con un adorabile bassotto a seguito. Eppure quel ragazzo è Naska, il talentuoso esponente del punk rock italiano che si è fatto strada nella musica italiana con convinzione e pubblica il suo terzo album “The Freak Show”, mentre il 7 dicembre lo aspetta l’Unipol Forum di Milano, praticamente sold out. L’album è la testimonianza della freschezza e del talento di Naska e per chi volesse approfondire, recuperate l’irresistibile film animato “The Freak Family”, disponibile su Prime Video, una sorta di mini guida all’ascolto del disco. A metà strada tra Zerocalcare e The Simpson, ampiamente omaggiati nella sigla iniziale. In “The Freak Show” sei un circense a tutti gli effetti. Com’è nato queso concept? Più che un mondo immaginario mi trovavo davvero in un circo a luglio (ride, ndr). Ilfattoquotidiano.it - “The Freak Show è un omaggio ai circensi che ho amato. A Fedez ho risposto, ma mi sono fermato perché era gossip. Ferragni? Gli influencer non sono tutti uguali”: Naska a tutto campo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Sorridente, educato, gentile, vestito come se fosse appena uscito dal college e con un adorabile bassotto a seguito. Eppure quel ragazzo è, il talentuoso esponente del punk rock italiano che si è fatto strada nella musica italiana con convinzione e pubblica il suo terzo album “The”, mentre il 7 dicembre lo aspetta l’Unipol Forum di Milano, praticamente sold out. L’album è la testimonianza della freschezza e del talento die per chi volesse approfondire, recuperate l’irresistibile film animato “TheFamily”, disponibile su Prime Video, una sorta di mini guida all’ascolto del disco. A metà strada tra Zerocalcare e The Simpson, ampiamente omaggiati nella sigla iniziale. In “The” sei un circense agli effetti. Com’è nato queso concept? Più che un mondo immaginario mi trovavo davvero in un circo a luglio (ride, ndr).

