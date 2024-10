Sulle orme di Caterina Sforza: libro e camminata per studenti (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un modo assai originale per far conoscere agli studenti chi era e cosa fece Caterina Sforza è stato concepito da Laura Giunchi, autrice del libro ‘Sono Caterina Sforza, contessa di Forlì’, pubblicato recentemente e in relazione al quale si terrà, domani alle 10, una camminata con partenza da piazza Saffi per scoprire e visitare i luoghi frequentati da Caterina. La passeggiata sarà condotta da Laura Giunchi e da Gabriele Zelli autore, assieme a Marco Viroli della prefazione del libro. ‘Sono Caterina Sforza’ è stato realizzato per favorire la conoscenza del personaggio e della storia di Caterina da parte degli alunni delle scuole elementari che, attraverso immagini, domande e storie potranno interessarsi a conoscere un periodo storico lontano nel tempo, ma di cui Forlì porta tangibili segni. Ilrestodelcarlino.it - Sulle orme di Caterina Sforza: libro e camminata per studenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un modo assai originale per far conoscere aglichi era e cosa feceè stato concepito da Laura Giunchi, autrice del‘Sono, contessa di Forlì’, pubblicato recentemente e in relazione al quale si terrà, domani alle 10, unacon partenza da piazza Saffi per scoprire e visitare i luoghi frequentati da. La passeggiata sarà condotta da Laura Giunchi e da Gabriele Zelli autore, assieme a Marco Viroli della prefazione del. ‘Sono’ è stato realizzato per favorire la conoscenza del personaggio e della storia dida parte degli alunni delle scuole elementari che, attraverso immagini, domande e storie potranno interessarsi a conoscere un periodo storico lontano nel tempo, ma di cui Forlì porta tangibili segni.

