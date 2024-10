Sport in tv oggi (venerdì 11 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming (Di venerdì 11 ottobre 2024) oggi, venerdì 11 ottobre, una nuova giornata di Sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming. Fari puntati sugli eventi del tennis in Cina. A Shanghai andranno in scena gli ultimi due quarti di finale, con Novak Djokovic in campo che cercherà di proseguire nel proprio percorso e dare conferme sul suo status d’eccellenza. A Wuhan Jasmine Paolini sarà tra le protagoniste e affronterà nell’ultima sfida del programma odierno la cinese Zheng Qinwen. La toscana sarà chiamata a una prestazione di altissimo livello se vorrà prevalere. In primo piano la vela con l’America’s Cup femminile con Luna Rossa che si gioca l’accesso l’accesso alla Finale, ma vedremo se le condizioni a Barcellona lo permetteranno. Oasport.it - Sport in tv oggi (venerdì 11 ottobre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)11, una nuova giornata ditutta da vivere in compagnia di OA. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento inta, dotato della copertura televisiva e. Fari puntati suglidel tennis in Cina. A Shanghai andranno in scena gli ultimi due quarti di finale, con Novak Djokovic in campo che cercherà di proseguire nel proprio percorso e dare conferme sul suo status d’eccellenza. A Wuhan Jasmine Paolini sarà tra le protagoniste e affronterà nell’ultima sfida delodierno la cinese Zheng Qinwen. La toscana sarà chiamata a una prestazione di altissimo livello se vorrà prevalere. In primo piano la vela con l’America’s Cup femminile con Luna Rossa che si gioca l’accesso l’accesso alla Finale, ma vedremo se le condizioni a Barcellona lo permetteranno.

