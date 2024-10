Se gli uccelli ti sembrano irrequieti in questo periodo non stupirti: è la Zugunruhe (Di venerdì 11 ottobre 2024) Gli uccelli migratori durante i cambiamenti di stagione cruciali vanno incontro a uno stato di agitazione, ansia e irrequietezza che gli ornitologi hanno definito "Zugunruhe". Ecco di cosa si tratta e come è stato scoperto. Fanpage.it - Se gli uccelli ti sembrano irrequieti in questo periodo non stupirti: è la Zugunruhe Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Glimigratori durante i cambiamenti di stagione cruciali vanno incontro a uno stato di agitazione, ansia e irrequietezza che gli ornitologi hanno definito "". Ecco di cosa si tratta e come è stato scoperto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Gabriele Corsi : “Papà soffre di Alzheimer. Un giorno è finito sull’A1 senza sapere perché. Il peggioramento è stato fulmineo - si è rimpicciolito come un uccellino” - Il padre di Gabriele Corsi soffre di Alzheimer e questa è stata l’occasione per il conduttore per raccontarsi e tracciare un bilancio della sua vita. Persino in discoteca, dove sembravano due poliziotti in borghese“. Ma so che ha fatto quel che poteva: con mamma, veniva sempre ai miei spettacoli. Poi, un giorno, e? finito sull’A1 senza sapere perche?. (Ilfattoquotidiano.it)

Traffico illegale di uccelli - nella Bergamasca sequestrati 17 esemplari : c’è un arrestato - L’operazione “Turdus aureus” arriva anche nella Bergamasca, con un arrestato e 17 uccelli vivi sequestrati. L’intervento dei militari del Gruppo Carabinieri Forestale di Bergamo, sono risultate nel sequestro di 17 esemplari vivi con marcaggio contraffatto, amovibile o assente. L’operazione ha interessato anche la provincia di Bergamo con un uomo indagato e destinatario di misure cautelari. (Bergamonews.it)