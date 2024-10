Bergamonews.it - Sant’Omobono Terme, la Casa di Comunità si trasferisce temporaneamente a Strozza

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Proseguono i lavori di ristrutturazione delle Case didella ASST Papa Giovanni XXIII, secondo i piani di sviluppo del polo territoriale configurati nella Missione 6 del PNRR, entrata nella fase 2. È ora il turno delladidi: per consentire i lavori che porteranno al raddoppio della superficie disponibile nell’edificio di proprietà dell’ASST Papa Giovanni XXIII, a partire dal 15 ottobre i servizi operativi in Via Vanoncini si sposterannonella ex scuola elementare del Comune didi via Roma 1. L’edificio di tre piani è da poco non più in uso ed è stato individuato e messo a disposizione dell’ASST Papa Giovanni XXIII grazie alla collaborazione dei Sindaci della Valle Imagna e del Comune di. Per limitare al minimo i disagi per l’utenza, il trasferimento avverrà nel fine settimana del 12 e 13 ottobre 2024.