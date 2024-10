Sandro Veronesi: «Con Settembre nero per la prima volta ho desiderato distanziarmi dal tempo che vivo» (Di venerdì 11 ottobre 2024) In libreria con il suo ultimo romanzo, pubblicato da La Nave di Teseo, l'autore pluripremiato racconta, tenendo sullo sfondo l'estate delle Olimpiadi del 1972 a Monaco, la famiglia, i ragazzi e la fatica che si fa a diventare adulti Vanityfair.it - Sandro Veronesi: «Con Settembre nero per la prima volta ho desiderato distanziarmi dal tempo che vivo» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) In libreria con il suo ultimo romanzo, pubblicato da La Nave di Teseo, l'autore pluripremiato racconta, tenendo sullo sfondo l'estate delle Olimpiadi del 1972 a Monaco, la famiglia, i ragazzi e la fatica che si fa a diventare adulti

