SAIE 2024, Daikin: "Grazie alle 100mila pompe di calore installate finora in Italia, risparmiate un milione di tonnellate di CO2"

Daikin è protagonista del SAIE 2024, la più importante fiera in Italia dedicata al settore dell'edilizia, delle costruzioni e della progettazione che si tiene a Bologna fino al 12 ottobre. Daikin, leader nelle tecnologie di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, trattamento aria e refrigerazione, è presente all'interno della fiera presso il padiglione 30 – stand B02. "Al SAIE presentiamo pompe di calore con diverse tecnologie tra cui aria-aria, aria-acqua o miste che ovviamente sono ideali per case di nuova costruzione, ma anche per edifici da ristrutturare – afferma Geert Vos, AD Daikin Italia –. Siamo orgogliosi perché le 100mila pompe di calore che abbiano installato finora in Italia hanno fatto risparmiare più di 1 milione di tonnellate di CO2.

