Pestano un parente che li aveva rimproverati, padre e figlio arrestati a Catania per tentato omicidio (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbero pestato violentemente, colpendolo anche con una stampella in alluminio che la vittima aveva in uso, un loro familiare che li aveva redarguiti per un rumore molesto e aveva esploso un colpo di carabina ad aria compressa centrando alla fronte uno di loro. E’ l’accusa contestata a Gioacchino Spampinato, 58 anni, che era i domiciliari, e a suo figlio Giovanni Battista, di 36 . I due sono Feedpress.me - Pestano un parente che li aveva rimproverati, padre e figlio arrestati a Catania per tentato omicidio Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 11 ottobre 2024) Avrebbero pestato violentemente, colpendolo anche con una stampella in alluminio che la vittimain uso, un loro familiare che liredarguiti per un rumore molesto eesploso un colpo di carabina ad aria compressa centrando alla fronte uno di loro. E’ l’accusa contestata a Gioacchino Spampinato, 58 anni, che era i domiciliari, e a suoGiovanni Battista, di 36 . I due sono

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pestano un parente a Catania, arrestati padre e figlio per tentato omicidio CLICCA PER IL VIDEO - È stata emessa la custodia cautelare per tentato omicidio aggravato dalle condizioni di minorata difesa della vittima e dai futili motivi ... (ilsicilia.it)

Pestano un parente che li aveva rimproverati, padre e figlio arrestati a Catania per tentato omicidio - Avrebbero pestato violentemente, colpendolo anche con una stampella in alluminio che la vittima aveva in uso, un loro familiare che li aveva redarguiti per un rumore molesto e aveva esploso un colpo ... (gazzettadelsud.it)

Spedizione punitiva per pestare “truffatore”: 56enne arrestato dai carabinieri - I carabinieri di San Polo d’Enza danno esecuzione all’ordine di carcerazione a carico del reggiano che deve scontare oltre 3 anni di carcere per rapina, lesioni ed estorsione ... (gazzettadiparma.it)