Zon.it - Oroscopo Paolo Fox, sabato 12 ottobre 2024:

Leggi tutta la notizia su Zon.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’diFox per oggi,12Ariete È un periodo di maggiore consapevolezza e stabilità. Sul lavoro potrebbero nascere nuovi progetti interessanti, mentre in amore, una persona amica potrebbe rivelarsi qualcosa di più. Attenzione a mettere da parte l’orgoglio Toro La Luna è dissonante, ma c’è voglia di far valere le proprie idee. Buon momento per lanciare nuovi progetti in autunno, ma fai attenzione alle persone che ti fanno arrabbiare Gemelli Con la Luna a favore, questo è un ottimo momento per l’amore. Tuttavia, potresti essere un po’ nervoso. Sul lavoro, è necessario recuperare stabilità Cancro È importante non isolarsi e aprirsi a nuove opportunità, soprattutto sul lavoro. In amore ci sono perplessità, e alcuni di voi potrebbero decidere di cambiare strada? Leone La Luna in opposizione consiglia prudenza.