Neonati seppelliti, Chiara non risponde di nuovo ai pm (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terzo interrogatorio. E per la terza volta Choada Petrolino, non risponde ai pm.La ragazza, accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due figlioletti appena nati ritrovati nel giardino di casa, a Vignale, tra agosto e settembre, è stata nuovamente convocata dalla Procura di Parma Parmatoday.it - Neonati seppelliti, Chiara non risponde di nuovo ai pm Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Terzo interrogatorio. E per la terza volta Choada Petrolino, nonai pm.La ragazza, accusata di omicidio e soppressione di cadavere dei suoi due figlioletti appena nati ritrovati nel giardino di casa, a Vignale, tra agosto e settembre, è stata nuovamente convocata dalla Procura di Parma

Neonati sepolti in giardino - la madre non risponde al giudice. La famiglia chiede riservatezza     -       . 000 abitanti.     "La famiglia di Chiara - ha aggiunto il penalista - chiede che si rispetti la riservatezza di ciascuno dei suoi componenti, la loro sofferenza e il silenzio che hanno deciso di mantenere in questa vicenda.   "Quanto al circo mediatico, ci si permette di evidenziare che un conto è dare informazioni su ciò che è accaduto, anche ricercando fonti di prova in giro per ... (Agi.it)