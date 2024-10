Nei guai un minorenne trovato con droga e bilancino di precisione davanti a una scuola (Di venerdì 11 ottobre 2024) Un bilancino di precisione e 12,6 grammi di hashish.È ciò che avrebbero ritrovato, nei giorni scorsi, addosso a un ragazzo minorenne i carabinieri del Nor - sezione operativa della Compagnia di Pescara, a conclusione di servizi tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in Ilpescara.it - Nei guai un minorenne trovato con droga e bilancino di precisione davanti a una scuola Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Undie 12,6 grammi di hashish.È ciò che avrebbero ri, nei giorni scorsi, addosso a un ragazzoi carabinieri del Nor - sezione operativa della Compagnia di Pescara, a conclusione di servizi tesi al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cocaina e bilancino di precisione in casa : denunciato un uomo per spaccio - I carabinieri del N.O.R. e della stazione di Scauri hanno deferito all'autorità giudiziaria un uomo residente nella zona, che durante una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di sei grammi di sostanza stupefacente. Nel dettaglio, l'uomo aveva in casa della cocaina, un bilancino... (Latinatoday.it)

Napoli - sorpresi con droga e bilancino di precisione in via Toledo : arrestato 18enne - . Giovanissimi sorpresi a spacciare droga in via Toledo. In manette un ragazzo puteolano di 18 anni. Napoli, sorpresi con droga e bilancino di precisione nella centralissima via Toledo: arrestato 18enne Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Toledo, hanno notato tre giovani […] L'articolo Napoli, ... (Teleclubitalia.it)