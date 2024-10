Nadal, l’omaggio di Djokovic: “La tua eredità vivrà per sempre” (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La tua eredità vivrà per sempre”. Così sui suoi profili social Novak Djokovic rende omaggio al rivale di sempre Rafael Nadal che oggi ha annunciato il suo ritiro. “Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare” , si legge. “La tua tenacia, dedizione, spirito combattivo faranno scuola per decenni – prosegue Djokovic – La tua eredità vivrà per sempre. Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona del tennis e dello sport in generale”. .com - Nadal, l’omaggio di Djokovic: “La tua eredità vivrà per sempre” Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – “La tuaper”. Così sui suoi profili social Novakrende omaggio al rivale diRafaelche oggi ha annunciato il suo ritiro. “Rafa, un post non è sufficiente per esprimere il rispetto che ho per te e per quello che hai fatto per il nostro sport. Hai ispirato milioni di bambini a iniziare a giocare a tennis e penso che questo sia probabilmente il più grande traguardo che chiunque possa desiderare” , si legge. “La tua tenacia, dedizione, spirito combattivo faranno scuola per decenni – prosegue– La tuaper. Solo tu sai cosa hai dovuto sopportare per diventare un’icona del tennis e dello sport in generale”.

Novak Djokovic commenta il ritiro di Nadal : “Tua eredità vivrà per sempre - sarò a Malaga per omaggiarti” - L’ultimo atto di questo percorso ci sarà nelle Finali di Malaga, dove Rafa vorrà dare il proprio contributo per chiudere nel migliore dei modi con il tennis. La tua passione quando hai rappresentato la Spagna è sempre stata straordinaria. Alla rassegna a Cinque Cerchi risale l’ultimo match della saga tra Novak Djokovic e Rafa Nadal, vinto nettamente dal serbo e capace di mettersi al collo anche ... (Oasport.it)

