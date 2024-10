IT-Alert Campi Flegrei, ?prove di evacuazione anche per i beni culturali (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel caso di un allarme eruzione per il vulcano dei Campi Flegrei andrebbe messo in salvo anche l'ingente patrimonio culturale dell'area. Stamane nel museo del castello di Baia, a Bacoli, la Ilmattino.it - IT-Alert Campi Flegrei, ?prove di evacuazione anche per i beni culturali Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nel caso di un allarme eruzione per il vulcano deiandrebbe messo in salvol'ingente patrimonio culturale dell'area. Stamane nel museo del castello di Baia, a Bacoli, la

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Campi Flegrei - simulazione dell’eruzione : oggi alle 17 il test It-Alert - it-alert. Il sistema IT-alert è operativo dal 13 febbraio 2024 per lo scenario di attività vulcanica ai Campi Flegrei, ma grazie ai test, alle simulazioni e ai feedback raccolti sarà possibile verificare il processo di trasmissione dei messaggi, il comportamento delle celle telefoniche e la relativa copertura per migliorare il sistema e renderlo sempre più efficace. (Ildenaro.it)

Campi Flegrei - individuato in Calabria il sito per allestire tendopoli in caso di evacuazione - (Adnkronos) – In caso di una necessaria evacuazione dell'area dei Campi Flegrei, gli abitanti verranno trasferiti in Calabria. Sono stati individuati infatti i terreni, gestiti dalla Fondazione Terina (ente in house della Regione Calabria), situati nell'area industriale di Lamezia Terme, quali siti sui cui allestire una tendopoli in grado di ospitare decine di migliaia di […]. (Periodicodaily.com)

Campi Flegrei - l’esercitazione per rischio eruzione : come funziona e quali sono i comuni coinvolti - Il 12 ottobre i cittadini saranno coinvolti (su base volontaria) nelle prove di evacuazione per il rischio sismico ai Campi Flegrei; l'11 pomeriggio il messaggio IT-Alert.Continua a leggere . (Fanpage.it)