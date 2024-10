In arrivo l’ottobrata, addio al maltempo: quanto durerà il caldo, temperature miti e sole (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Italia si appresta a vivere un periodo si stabilità meteo con temperature decisamente miti e sole ovunque. È la cosiddetta ottobrata, condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli dovute al rinforzo dell’alta pressione che man mano rimonterà dal sud, interessando tutto il Paese con temperature che sfioreranno anche i 30 gradi. Fanpage.it - In arrivo l’ottobrata, addio al maltempo: quanto durerà il caldo, temperature miti e sole Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'Italia si appresta a vivere un periodo si stabilità meteo condecisamenteovunque. È la cosiddetta ottobrata, condizioni atmosferiche particolarmente favorevoli dovute al rinforzo dell’alta pressione che man mano rimonterà dal sud, interessando tutto il Paese conche sfioreranno anche i 30 gradi.

In arrivo lunga Ottobrata con sole e temperature miti su tutta l’Italia. 24 gradi in Campania - In arrivo lunga Ottobrata con sole e temperatura miti su tutta l’Italia Torino, 11 ott (GEA) – Dopo i primi 10 giorni di ottobre all’insegna del maltempo, è in arrivo tanto sole con una bella Ottobrata su gran parte del Paese. Nelle prossime ore avremo ancora qualche residuo addensamento specie sul Triveneto orientale, in Toscana e sul Basso Tirreno, accompagnato da locali piovaschi; per il ... (Ildenaro.it)

Dolomiti nella morsa del freddo : nevicate intense e temperature a picco - Durante la notte tra giovedì e venerdì, nevicate sopra i 1500-1600 metri hanno ricoperto di bianco le cime del comprensorio dei Sette Comuni. Il consiglio del sindaco di Trento: risparmiare e proteggere l’ambiente Il sindaco di Trento, Franco Ianeselli, hascritto un post sui social media per invitare i cittadini a non esagerare con i termostati, spiegando che una regolazione moderata può ... (Thesocialpost.it)

L'ottobrata su Bari e provincia continua : sole e temperature miti anche nella prossima settimana - Sarà una settimana all'insegna del bel tempo, su Bari e provincia, secondo le previsioni degli esperti di 3bMeteo.com, con qualche eccezione temporanea. Domani, lunedì 7 ottobre, proseguirà la tendenza che vede sole e temperature gradevoli con massime di 22°. Questo valore crescerà fino a 27-28... (Baritoday.it)