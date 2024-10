Freuler: «Al Bologna mancano soltanto quei risultati. Quel giocatore per noi ha una grande qualità» (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le dichiarazioni del capitano del Bologna Remo Freuler sul momento attuale dei rossoblu. Ecco le parole dal Ritiro Il capitano del Bologna Remo Freuler, ha parlato dal ritiro della Svizzera della situazione in casa rossoblu. Le parole riprese da TuttoBolognaweb. LE PAROLE – «Ndoye è un ragazzo che ha delle grandi qualità. È forte nell’uno contro Calcionews24.com - Freuler: «Al Bologna mancano soltanto quei risultati. Quel giocatore per noi ha una grande qualità» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le dichiarazioni del capitano delRemosul momento attuale dei rossoblu. Ecco le parole dal Ritiro Il capitano delRemo, ha parlato dal ritiro della Svizzera della situazione in casa rossoblu. Le parole riprese da Tuttoweb. LE PAROLE – «Ndoye è un ragazzo che ha delle grandi. È forte nell’uno contro

