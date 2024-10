Chiude per un mese anche la Sp72 a lago tra Lierna, Varenna e Perledo (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le strade lecchesi sono sempre di più un cantiere a cielo aperto a causa di improrogabili opere di prevenzione e messa in sicurezza. E i problemi riguardano non solo l'attraversamento e la nuova Lecco-Ballabio, ma anche la Strada provinciale 72 a lago, nella tratta tra Lierna, Varenna e Perledo Leccotoday.it - Chiude per un mese anche la Sp72 a lago tra Lierna, Varenna e Perledo Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Le strade lecchesi sono sempre di più un cantiere a cielo aperto a causa di improrogabili opere di prevenzione e messa in sicurezza. E i problemi riguardano non solo l'attraversamento e la nuova Lecco-Ballabio, mala Strada provinciale 72 a, nella tratta tra

