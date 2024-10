Amica.it - Camomilla, cetriolo, caffè sono rimedi naturali per contrastare le occhiaie

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Come far sparire lein modo efficace, veloce e in modo naturale? Con iclassici, casalinghi, che poi nonaltro che i cari vecchi consigli della nonna. Affidarsi alla natura, del resto, è sempre una buona idea. GUARDA LE FOTO I migliori correttori per la pelle matura per coprire rughe,e macchieaddio con iCome le fettine di cetrioli sugli occhi: un’applicazione veloce, bastano 15 minuti, servirà a sgonfiare e schiarire i fastidiosi inestetismi. Uno efficace grazie alle proprietà decongestionanti, antinfiammatorie e vasocostrittrici. C’è chi non può fare a meno dei cucchiaini lasciati in freezer tutta la notte, da posizionare al risveglio sulla zona interessata per attenuare il gonfiore.