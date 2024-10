Bianca Balti, in viaggio a Las Vegas con le figlie prima di iniziare la chemioterapia (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, postando una serie di fotografie, in cui mostra le sue figlie, la cicatrice della lunga ferita sull’addome, i suoi amici Vanityfair.it - Bianca Balti, in viaggio a Las Vegas con le figlie prima di iniziare la chemioterapia Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Lo ha raccontato lei stessa su Instagram, postando una serie di fotografie, in cui mostra le sue, la cicatrice della lunga ferita sull’addome, i suoi amici

Bianca Balti - come sta dopo l'operazione : «Il 14 ottobre inizio la chemioterapia - sconfiggerò il tumore per le mie figlie» - Bianca Balti aggiorna i follower sul proprio stato di salute dopo l'intervento: la convalescenza procede e sta per iniziare la chemioterapia. La modella era stata operata d'urgenza... (Ilmessaggero.it)

Bianca Balti - nell’amore per le figlie la forza per combattere la malattia - Ma ha deciso di affrontare tutto con coraggio e anche con il sorriso. Per me, per i miei cari (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti voi che avete bisogno di forza, potete prenderne in prestito un po’ della mia perché ne ho un sacco», ha aggiunto con sincerità e ironia. Matilde vive a Parigi con il papà, ma trascorre anche tanto tempo con la mamma: appena la scuola chiude, vola a ... (Amica.it)

Bianca Balti : “Ho un cancro alle ovaie ma lo batterò. Per me e le mie figlie” - "Ho un lungo percorso davanti a me, ma so che lo sconfiggerò. In aggiornamento . Roma, 15 settembre 2024 – “Ho un cancro alle ovaie”. In un post su Instagram la modella ha raccontato gli ultimi giorni trascorsi in ospedale. Bianca Balti svela il suo dramma. Una settimana fa un dolore al basso ventre l’ha costretta ad andare in pronto soccorso, poco dopo la diagnosi: un tumore ovarico al ... (Quotidiano.net)